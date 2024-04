Após despedida amarga em 2023, Corinthians aposta na força de sua torcida para o Brasileirão

Torcida do Corinthians na Neo Química Arena (Foto: Tiago Garcia / Ag. Corinthians)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/04/2024 - 10:00 • São Paulo

O jogo contra o Atlético-MG, hoje, às 16h (de Brasília), pela estreia do Campeonato Brasileiro, é a chance do Corinthians de voltar a fazer valer a força da sua torcida, após sequência ruim nos últimos jogos do Brasileirão do ano passado.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na última temporada, o sabor final ficou como a goleada de 5 a 1 para o Bahia, o que acabou culminando na luta contra o rebaixamento até a penúltima rodada. O Timão ainda fechou 2023 com uma derrota, em casa, para o Internacional. Além disso o retrospecto dos últimos jogos como mandante, no próprio Brasileirão, não foi nada animador: apenas duas vitórias em 10 jogos na Neo Química Arena.



Já em 2024, mesmo após um início de ano ruim, após a chegada de António Oliveira a história mudou. Com os bons números do novo comandante, o Timão quer voltar a aproveitar o fator "casa". Ao lado da Fiel, o técnico tem 75% de aproveitamento: são três vitórias, contra Portuguesa e Santo André, no Paulistão, e Nacional-PAR, pela Sul-Americana, além de uma derrota para a Ponte Preta, também pelo estadual.

António Oliveira comandando o Corinthians na Neo Química Arena. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

No último jogo, contra o Nacional-PAR, pela Copa Sul-Americana, o time goleou, porém diante de "apenas" 32 mil pessoas, público abaixo do costume em Itaquera. Com isso, a expectativa de um bom público e de um Corinthians com vontade de voltar a vencer em casa pelo Campeonato Brasileiro deve se confirmar logo mais.

Inclusive, após a baixa do público no meio da semana, integrantes de organizadas do Timão questionaram a diretoria do clube sobre o aumento dos valores dos ingressos. A direção, então, prometeu ingressos mais acessíveis aos corintianos.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians