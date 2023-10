Assim, as deficiências técnicas do plantel corintiano contribuem também para equívocos coletivos. Essas falhas prejudicam a criatividade para levar a bola ao setor ofensivo e no repertório ofensivo da equipe que é praticamente nulo. Tanto que as chances geradas contra o Flamengo foram na base dos chutes de fora da área, e quando o time precisou buscar o jogo, pois perdia, encontrou o empate na base do abafa, conseguindo um pênalti por conta de uma bola interceptada com o braço pelo zagueiro Léo Pereira após finalização de Fábio Santos, que foi quem também converteu a penalidade.