A treinadora Pia Sundhage comandou mais um treino com as jogadoras da Seleção Brasileira na quinta-feira (22), já na reta final da preparação antes da Copa do Mundo Feminina. As atletas participaram de uma primeira atividade no último dia 19 na Granja Comary, no Rio de Janeiro, em campo reduzido e foco total em exercícios de apoio e suporte tático.