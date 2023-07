A melhor campanha da Seleção em Copas do Mundo Feminina aconteceu em 2007, na China, quando a equipe que tinha Marta, Forminga, Cristiane e cia enfrentou a Alemanha na final. No entanto, o Brasil perdeu para as alemãs por 2 a 0, com gols de Birgit Prinz e Simone Laudehr.