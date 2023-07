No jogo que abriu a segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo Feminina, Argentina e África do Sul mediram forças no Forsyth Barr Stadium, em Dunedin, na Nova Zelândia. A seleção africana saiu em vantagem e chegou a abrir 2 a 0 no placar, mas com dois gols em cinco minutos no segundo tempo, a Argentina arrancou um empate em 2 a 2.