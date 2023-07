As ‘Matildas’ buscam o título em casa

A seleção australiana, conhecida como as "Matildas", chega para a partida com a pressão de vencer diante de um público de mais de 80 mil pessoas. Com um histórico de desempenhos positivos, tendo se classificado para a fase eliminatórias nos últimos quatro mundiais, a seleção australiana se mostra determinada a brilhar na Copa do Mundo Feminina de 2023.



