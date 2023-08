O QUE VEM AÍ

O Grupo G já tem a Suécia como a primeira classificada, de forma antecipada, enquanto as outras três seleções buscam a segunda vaga. Com apenas um ponto, a África do Sul busca a vitória, a primeira na história da Copa do Mundo Feminina, em confronto direto com a Itália para chegar aos quatro pontos, além de precisar torcer para a Argentina não vencer a Suécia.



