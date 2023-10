Essa corrida também marcou a despedida momentânea da Meyer Shank Racing do IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Foi também o término de nossa parceria com a Acura. Vamos focar todas as nossas energias na IndyCar em 2024, disputando apenas esse campeonato e trabalhar duro para que haja uma melhora significativa na próxima temporada, bem diferente do que aconteceu com a gente em 2022 e 2023.