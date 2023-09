Oi, amigos, tudo bem? Depois da 17ª e última etapa do 2023 NTT IndyCar Series, disputada no domingo passado em Laguna Seca, parecia que eu ficaria longe dos carros por algum tempo, afinal, foi minha última participação na categoria como piloto em tempo integral na Meyer Shank Racing. Que nada! Bastaram alguns dias para que eu estivesse de volta ao volante do meu carro – e no superspeedway do Texas.