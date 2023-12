A partir daquele momento, eu passei a me ligar numa coisa que, até então, nem pensava. Obviamente que, antes do Dancing, as pessoas que se aproximavam de mim eram fãs de corridas. Mas, com a vitória fazendo dupla com a Julianne, eu passei a diferenciar os fãs do “piloto que também dança” dos fãs do “dançarino que também pilota carros de corrida”.