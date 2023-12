Fazer estatística da Indy e IMSA é muito mais fácil. Além de mais recentes, são campeonatos muito mais fáceis de pesquisar em razão da grande visibilidade internacional. O problema está no levantamento de corridas que eu disputava no kart. Sim, pois além de fazer o campeonato paulista, que era o mais importante regional da época, e o brasileiro, fiz vários campeonatos pelo interior de São Paulo. Se não estava em Interlagos, lá ia o Corpalzinho (era o apelido que eu tinha porque meu kart tinha a marca Corpal, uma empresa que meu pai tinha) correr em Campinas, Jaú, Limeira, São Carlos e etc (e bota etc nisso!).