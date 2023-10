É claro que minha presença no time é para ajudar os pilotos titulares Tom Blomqvist e Colin Braun. Então, a prioridade é deles para trabalhar no carro, mesmo na minha nova posição dentro do time. Mesmo assim, fiz um total de 36 voltas pelo traçado permanente de Road Atlanta. A classificação desta sexta-feira ficou por conta do Tom e vamos largar num importante 4º lugar, ou seja, na segunda fila. Nosso carro tem se mostrado muito competitivo e vamos com tudo atrás de mais uma vitória.