Mas enquanto isso tudo acontece, o Castroneves piloto não está parado, não. Nesta sexta-feira, 6, a Meyer Shank Racing fez um shakedown em Indianapolis, visando a prova do dia 14, a Motul Petit Le Mans, que fechará a temporada 2023 do IMSA WeatherTech SportsCar Championship em Road Atlanta. Dei 30 voltas com o Acura ARX-06, o mesmo carro com o qual a gente venceu no início do ano a Rolex 24 at Daytona.