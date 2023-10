Enquanto Verstappen, mesmo tendo alegado problemas de freio, seguia tranquilo na liderança, Perez não conseguia nada mais que um 5º lugar, aparentemente tornando a sua situação na equipe cada vez mais difícil. Consta que sua batata voltou a assar. Com tantos pilotos novos e talentosos no grid, ficamos na torcida para que o cansado mexicano seja realmente substituído. O cruel Helmut Marko, aliás, deu a seguinte declaração sobre Lando Norris: “He is definitely a candidate for us. In terms of youth and speed, he would suit us very well. Sergio, on the other hand, is already over 30 and is expecting his fourth child. So he also has other interests, so you have to see what happens next."