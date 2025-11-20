Ceará recebe Internacional mirando Sul-Americana; veja escalação

O Ceará recebe o Internacional nesta quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), pela 34ª rodada do Brasileirão. De olho em uma vaga na Copa Sul-Americana, o técnico Léo Condé terá retornos importantes para definir a escalação alvinegra.

O lateral-direito Rafael Ramos, que foi titular contra o Corinthians e atuou na segunda linha, será desfalque pelo acúmulo de cartões amarelos. Já o meio-campista Fernando Sobral, ausência em tal jogo por lesão, ainda é dúvida.

Por outro lado, dois nomes retornarão e devem ser titulares. Um deles é o meio-campista Vina, que não atuou na rodada passada porque estava cumprindo suspensão. Pedro Raul, por sua vez, ficou de fora por questões contratuais - o atacante está emprestado pela equipe paulista.

Treino do Ceará (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Assim, uma possível escalação do Vovô é: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Dieguinho e Vina; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique.

Tentando uma vaga na Sula, o Alvinegro tem 42 pontos e ocupa a 13ª posição na tabela. O Colorado, que luta contra o rebaixamento, possui 37 pontos e é o 15º colocado.

Retrospecto tem vantagem cearense

Jogando em casa, o Ceará leva vantagem diante do Internacional. São 14 duelos, com cinco vitórias do Vovô, duas do Colorado e sete empates. O último encontro, que já tem mais de três anos, ocorreu pela Série A de 2022 - os times empataram em 1 a 1.

No entanto, o Internacional tem uma invencibilidade de sete jogos no confronto em geral: quatro vitórias e três empates. O Alvinegro não supera os gaúchos desde 2019, em um 2 a 0 pela Série A.