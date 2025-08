Pedro Raul elogio a atuação do Ceará contra o Flamengo: ‘poderíamos virar’

Pedro Raul, dos artilheiros do Brasileirão com sete gols, falou sobre o empate do Ceará com o Flamengo por 1 a 1. Ele elogiou a partida de sua equipe e disse que o Vozão poderia ter vencido o jogo se tivesse tido mais capricho nos chutes.

-Agradecer a deus, por tudo que estou vivendo. O que ele passou principalmente para a gente manter a resiliência, no jogo passado a gente saiu perdendo também e conseguiu se manter firme no jogo, buscar o resultado. Acredito que se a gente caprichasse mais no segundo tempo, poderíamos virar o jogo. Mas fizemos um excelente jogo, contra o melhor elenco do país, grandes jogadores e conseguimos duelar. - explicou.

O atacante elogiou o elenco da equipe cearense, que enfrenta uma sequência difícil enfrentando equipes fortes do Brasileirão. Na visão dele, a equipe precisa buscar os resultados.

-E é uma sequência difícil que a gente tem. Tivemos Cruzeiro, agora temos o Palmeiras e é isso, o grupo é muito forte, e é manter isso para buscar o resultado.

Como foi o empate?

O Flamengo teve um amplo domínio das ações ofensivas durante a primeira etapa, sendo superior ao Ceará. Por outro lado, o Vozão arriscava saídas em contra-ataque e também conseguiu assustar.

O volume rubro-negro foi recompensado aos 37 minutos. Léo Ortiz acertou lançamento de trivela e encontrou Plata dentro da área, e o equatoriano usa a cabeça para acionar Arrascaeta, que toca na saída do goleiro para abrir o placar no Castelão. A equipe de Filipe Luís ainda poderia ter ampliado na primeira etapa, mas não aproveitou.

O Flamengo voltou do intervalo com menos intensidade, enquanto o Ceará passou a construir mais chances. Por conta disso, o Vozão conseguiu assustar até chegar ao empate, que aconteceu após Mugni cobrou escanteio na segunda trave, e Pedro Raul, aproveitando saída ruim de Rossi, cabeceou no cantinho para balançar as redes.