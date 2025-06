O Ceará está escalado para o duelo deste sábado (7) com o Sampaio Corrêa, no Estádio Castelão, às 17h30 (de Brasília), pela Copa do Nordeste. O técnico Léo Condé mandou a campo uma equipe com alterações para buscar a classificação alvinegra ao mata-mata da competição.

4º colocado do grupo B, tendo dez pontos, o Vovô garante a sua vaga no mata-mata do torneio regional com uma vitória simples. A equipe, que foi campeã em 2015, 2020 e 2023, busca a quarta conquista. Um empate também pode ser o suficiente.

Assim, o Ceará de Léo Condé está escalado com o seguinte time: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Eder, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho, Matheus Araújo e Lucas Lima; Guilherme, Pedro Henrique e Bruno Tubarão.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa entra em campo já eliminado da competição. A equipe de Zé Augusto tem o seguinte 11 inicial: Renan Rinaldi; Ray, Dedé, Wesley Barbosa e Gabriel Fontes; Pedro Dias, Alécio Gabriel e Alan Stence; Eric Carral, João Carlos e Adriano.

✅ FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA X CEARÁ

7ª RODADA – COPA DO NORDESTE (FASE DE GRUPOS)

📆 Data e horário: sábado, 7 de junho, às 17h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Castelão, em São Luís (MA);

📺 Onde assistir: SBT (regional), ESPN e Premiere;

🟨 Árbitro: Tarcísio Flores da Silva (RN);

🚩 Assistentes: Luís Carlos de Franca Costa (RN) e Reinaldo de Souza Moura (RN);

🖥️ VAR: José Henrique de Azevedo Junior (MA).

⚽ ESCALAÇÕES

SAMPAIO CORRÊA: Renan Rinaldi; Ray, Dedé, Wesley Barbosa e Gabriel Fontes; Pedro Dias, Alécio Gabriel e Alan Stence; Eric Carral, João Carlos e Adriano. Técnico: Zé Augusto.

CEARÁ: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Eder, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho, Matheus Araújo e Lucas Lima; Guilherme, Pedro Henrique e Bruno Tubarão. Técnico: Léo Condé.