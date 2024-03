Líder de assistências do Carioca, Crystopher mira semifinais da Taça Rio: ‘Vamos estar preparados’

Crystopher em ação pelo Boavista (Foto: Rodrigo Ferreira | @rodrigoferreira.dg)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/03/2024 - 14:03 • Rio de Janeiro (RJ)

O Boavista derrotou o Bangu por 5 a 3 no último domingo (3) e terminou a Taça Guanabara na sexta colocação, se classificando para as semifinais da Taça Rio. Destaque da partida para o meio-campista Crystopher, líder em assistências do Campeonato Carioca.

O camisa 8, que teve a maior pontuação do confronto pelo Sofascore, foi autor de duas assistências e de um gol. Além disso, participou do lance que empatou o placar para o Verdão de Saquarema ao chutar a bola na trave. Após o jogo, o jogador atribuiu sua ótima performance a equipe, e revelou que o objetivo é chegar na final da Taça Rio.

- Felicidade imensa em poder estar contribuindo com gols e assistências, mas o mérito é da equipe, que se empenha, desde a defesa, para buscarmos a vitória. É como dizem, quando a equipe vai bem, o individual aparece. Estamos fazendo uma boa campanha. Temos um time jovem e com muita vontade de vencer, e agora que chegamos até aqui, chegar na final da Taça Rio é o objetivo - disse Crystopher.

Além de ser líder em assistências do Carioca, Crystopher também é o jogador que mais participou de gols, ao lado do atacante Pedro, do Flamengo. O atleta soma seis assistências e três gols na competição. Mirando as semifinais da Taça Rio, o camisa 8 projeta um confronto difícil, mas garantiu que o time estará preparado.

- Vai ser um jogo difícil. A Portuguesa tem uma boa equipe, mas vamos trabalhar forte a semana para potencializar o que está dando certo e fazer ajustes em pontos que podemos melhorar. Sem dúvidas, vamos estar preparados para essa grande partida - finalizou o atleta.

Crystopher, do Boavista, é líder de assistências do Campeonato Carioca (Foto: Rodrigo Ferreira | @rodrigoferreira.dg)

O Boavista retorna a campo neste sábado (9) diante da Portuguesa-RJ, pela primeira partida da semifinal da Taça Rio. O horário ainda será definido pela FERJ.