A Portuguesa-RJ venceu o Bangu por 1 a 0 nesta quarta-feira (17), em partida válida pela 1ª rodada do Campeonato Carioca, disputada no Luso-Brasileiro. Romarinho marcou o gol da vitória. O jogo marcou a estreia do atacante Hernane Brocador, campeão da Copa do Brasil com o Flamengo em 2013, pelo time da Ilha do Governador.