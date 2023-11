A 32ª rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao fim, e o Lance! montou a seleção com os jogadores que se destacaram. Vasco colocou três jogadores no time, mas o destaque fica para o técnico Pedro Caixinha, que comandou o Red Bull Bragantino na vitória sobre o Corinthians. O Massa Bruta está a um ponto do líder Botafogo e sonha mais do que nunca com o título. Confira.