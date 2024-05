Poupando jogadores, Botafogo empata com Fortaleza pelo Brasileirão

Fortaleza e Botafogo empataram em 1 a 1 pelo Brasileirão (Foto: Vitor Silva / Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/05/2024 - 18:05 • Fortaleza (CE)

Fortaleza e Botafogo empataram em 1 a 1 neste domingo (12), na Arena Castelão, pela sexta rodada do Brasileirão. Os mandantes abriram o placar com Pochettino, e os visitantes e igualaram o placar com Danilo Barbosa ainda no primeiro tempo. Agora, o Leão do Pici muda o foco para a Sul-Americana e enfrenta o Boca Juniors na quinta-feira (26); o Glorioso tem compromisso pela Libertadores, contra o Universitario.



⚽ COMO FOI A PARTIDA?

O Fortaleza foi melhor na maior parte do primeiro tempo, sobretudo na primeira meia hora de jogo. O gol saiu logo aos dez minutos, após bela jogada de Breno Lopes e chutaço de Pochettino. Os mandantes continuaram criando boas chances, mas não aproveitaram. Aos 40'/1ºT, então, Danilo Barbosa marcou de cabeça e deixou tudo igual antes do intervalo.

No segundo tempo, a partida foi bem equilibrada. As mudanças promovidas por Artur Jorge, como as entradas de Júnior Santos e Savarino, deram mais intensidade ao Botafogo, que controlou a posse e criou boas chances nos minutos finais. Lucero chegou a balançar as redes para o Fortaleza nos acréscimos, mas em impedimento.

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X BOTAFOGO

6ª RODADA - SÉRIE A

Data e horário: domingo, 12 de maio de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (Fifa-GO) e Leone Carvalho Rocha (GO). VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

⚽ ESCALAÇÕES

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi, Felipe Jonatan; Matheus Rosetto, Hércules, Pochettino; Breno Lopes, Marinho e Renato Kayser.

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza, Cuiabano; Gregore, Danilo Barbosa, Tchê Tchê; Óscar Romero, Jeffinho e Luiz Henrique.

