A pontuação mínima para se manter na Série A em 2023 é de 45 pontos, porém o Vasco pode se salvar com 42, desde que o Bahia perca para o Atlético-MG. Neste cenário, em outras edições de pontos corridos com 20 clubes, Bahia e Vasco já poderiam estar livres do rebaixamento em quatro anos. O Santos, em seis.