Escalações de Cruzeiro e Vasco para partida pelo Brasileirão

Vasco e Cruzeiro estão definidos para o jogo válido pela 6ª rodada do Brasileirão. As equipes se enfrentam às 18h30 deste domingo (27), no Estádio Parque do Sabiá.

O técnico Fábio Carille manteve a mesma base da equipe que empatou nos últimos jogos com Flamengo e Lanús. A diferença é na lateral esquerda. Lucas Piton está sendo poupado, em razão da sequência de jogos. Com isso, Victor Luís começa a partida.

Outra novidade do Vasco para a partida contra o Cruzeiro é a estreia da nova camisa branca. O clube lançou o uniforme na sexta-feira (25). Este é o último produzido pela Kappa, que tem contrato com o Cruz-Maltino até o final deste ano.

O Vasco tem um acerto encaminhado com a Nike para ser a nova fornecedora de material esportivo.

Escalação do Vasco para enfrentar o Cruzeiro

O Vasco vem campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Victor Luís; Hugo Moura, Jair, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio; Fagner, Jonathan, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.

