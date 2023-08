A vitória do Athletico-PR diante do Cuiabá por 2 a 0 na terça-feira (15) marcou o fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Na liderança da competição com uma campanha histórica, o Botafogo totaliza 47 pontos, o que dá ao Glorioso 13 pontos de vantagem em relação ao vice-líder Palmeiras.