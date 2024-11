Com Guarani e Ponte Preta, Série B do Brasileirão tem rebaixados definidos

Ponte Preta e Guarani estão rebaixados para a Série C do Brasileirão (Foto: Diogo Reis/AGIF)







Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 17/11/2024 - 19:04 • São Paulo (SP)

Com uma rodada de antecedência, estão definidos os quatro clubes rebaixados na Série B do Campeonato Brasileiro. Com as vitórias de CRB e Chapecoense neste domingo (17), Ponte Preta, Ituano, Brusque e Guarani estão matematicamente garantidos na zona de descenso da competição.

Adversários nesta tarde, Brusque e Guarani iniciaram o confronto, que terminou com vitória da equipe catarinense por 2 a 1, já sem chances de evitar o rebaixamento. Os outros clubes que ainda possuíam possibilidades de queda tinham a oportunidade de levar a disputa para a rodada final, mas dependiam de outros resultados.

CRB vence o Santos e se salva

Na luta contra o rebaixamento à terceira divisão, o CRB visitou o campeão Santos na Vila Viva Sorte e estragou a festa do título. Com gols de Facundo Labandeira e Kleiton, a equipe alagoana venceu por 2 a 0 e garantiu sua permanência na Série B.

Com a vitória, o CRB chegou aos 42 pontos e subiu para a 15ª colocação na tabela de classificação. Sem mais aspirações esportivas, o time de Hélio dos Anjos ainda enfrentará o Operário na última rodada, no Estádio Rei Pelé.

Chapecoense derrota o Coritiba e espanta fantasma

Após sair atrás no placar, a Chapecoense derrotou o Coritiba na Arena Condá e garantiu vaga na próxima edição da Série B do Campeonato Brasileiro. Josué Pesqueira, de pênalti, abriu o placar para o Coxa, mas Perroti e Tárik, ambos na segunda etapa, viraram para a Chape.

Assim como o CRB, a equipe dirigida por Gilmar Dal Pozzo não tem mais objetivos na 38ª rodada e visita o já promovido Mirassol, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, no próximo domingo (24).

Derby campineiro na Série C

Pela primeira vez na história, Ponte Preta e Guarani se enfrentarão na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. O Bugre entrou na rodada sem chances de evitar o descenso, enquanto a Ponte Preta necessitava de tropeços de CRB e Chapecoense para manter o sonho da permanência vivo.

O histórico do clássico campineiro revela o equilíbrio entre os rivais. O Guarani lidera em vitórias, com 70 triunfos, enquanto a Ponte Preta acumula 67. Além disso, ocorreram 69 empates. Nos gols marcados, o Bugre também tem a vantagem, com 235 tentos contra 221 do adversário.

Partida entre Ponte Preta e Guarani, pela Série B do Brasileirão (Foto: Diogo Reis/AGIF)

