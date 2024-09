CBF detalha expulsões em Corinthians x Flamengo e aplica punição em gandula

Copiar Link

A Confederação Brasileira divulgou nesta terça-feira (3) a súmula do jogo entre Corinthians e Flamengo que ocorreu no domingo (1º). No documento, o árbitro Ramon Abatti Abel explica as expulsões de Cacá e Carlos Alcaraz.

Segundo ele, o zagueiro corintiano recebeu o cartão vermelho por "agarrar o pescoço" do jogador adversário "com uso de força excessiva". Alcaraz, por sua vez, teve conduta violenta ao dar um soco no rosto de Cacá.

A confusão, que culminou com a expulsão dos dois jogadores, teve início no final do segundo tempo quando o atacante Yuri Alberto, do Corinthians, deu uma entrada temerária em um atleta do Flamengo e foi imediatamente expulso de campo por Abatti Abel.

Na súmula, o árbitro do clássico também relatou que expulsou, aos 46 minutos do segundo tempo, um gandula, por murchar uma bola.

- Expulsei do campo de jogo o gandula Alessandro da Silva, por retardar o reinício de jogo,

murchando a bola que estava em sua posse - afirmou.

Auxiliar e executivo do Corinthians também foram punidos

Executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado também foi citado na súmula publicada por Ramon Abatti Abel. No intervalo do duelo, o profissional abordou a equipe de arbitragem e questionou as paralisações na primeira etapa.

Auxiliar de Ramón, Emiliano Díaz foi expulso por Abatti e recebeu críticas das Associação de Árbitros, que repudiou a entrevista pós partida. Segundo o árbitro, ele teria afirmado que "viu o que vocês arrumaram nesse caralh*, muito bonito isso pra vocês".