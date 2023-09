O retorno da disputa do Brasileirão, após a Data Fifa de setembro, contará com um confronto direto entre equipes que estão no G6. O Bragantino recebe o Grêmio, na próxima quinta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid. Com 36 pontos, o Braga é o sexto colocado enquanto o Grêmio é o terceiro, com 39.



Figurinha carimbada em campo pelo Massa Bruta, o atacante Sorriso valorizou o período cheio para treinamentos desde a última vez que entraram em campo, no empate sem gols diante do Cruzeiro, no último dia 3 de setembro.



- A briga pelo G6 está acirrada e sabemos que não podemos vacilar no campeonato. Estamos jogando bem e conseguindo impor o nosso estilo de jogo. Conseguimos um ponto importante fora contra o Cruzeiro, sempre é difícil jogar no Mineirão. Estamos focados em ajustar alguns detalhes nessa Data Fifa para nos manter entre os seis primeiros e, claro, tentar subir na tabela - disse Sorriso, completando:



- O Grêmio tem um time forte, não é a toa que chegou nas semifinais da Copa do Brasil. Certamente, vai ser mais um jogo difícil, mas vamos buscar a vitória diante da nossa torcida.



Com nove gols marcados nesta temporada, Sorriso integra o Top-3 da artilharia do Massa Bruta. O jogador de 22 anos é o terceiro com o maior número de jogos em 2023, com 40 partidas disputadas, atrás de Juninho Capixaba e Matheus Fernandes, ambos com 42.