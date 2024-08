Voltando de empréstimo, Gustavo Sauer tem desejo de permanecer no Botafogo

(Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Publicada em 08/08/2024

O meia Gustavo Sauer foi contratado em 2022 como um dos principais nomes do Botafogo, sendo na época um dos maiores investimentos da Era SAF. O meia fez ao todo 38 partidas, com 11 participações em gols. Ainda em 2023, o jogador se transferiu para o Caykur Rizespor, da Turquia.

Sauer ainda possui contrato com o Glorioso e, com lesões de jogadores ofensivos como Eduardo e Júnior Santos, Carlos Alberto ganhou espaço no elenco e vem aproveitando bem as oportunidades, marcando gols contra o Bahia, pela Copa do Brasil, e Atlético-GO, pelo Brasileiro. Gustavo se inspira no companheiro para, quem sabe, poder voltar e ajudar o Botafogo no segundo semestre.

— Carlos Alberto tem muita qualidade, aliás, todos que estão ali têm. O que faz diferença são as oportunidades que são dadas e como o jogador está nesse momento. Nem sempre o atleta está na melhor fase, pode ser por diferentes razões. Sei que temos de estar preparados para esses momentos, todos queremos isso, mas a verdade é que o futebol foi e sempre será assim, feito de momentos — ponderou.

Caso realmente volte a vestir a camisa do Botafogo, além do seu desejo, Sauer deve completar a marca de 50 jogos pelo clube, já que faltam apenas 12 partidas para o feito. Questionado sobre sua experiência na Europa recentemente, Gustavo levou como saldo positivo e também acredita que o clube possa ser campeão esse ano.

— Foi uma excelente experiência, a Turquia tem um excelente campeonato, jogadores de várias nacionalidades com muita qualidade. Tenho ao longo da minha carreira, experiência em vários países, posso dizer que foi dos melhores que joguei até hoje. Sobre o Botafogo, se mantiver esta união, acredito que no final da temporada o título de campeão do Brasileiro pode ser nosso — concluiu.

Para encerrar, o meia também falou sobre seu futuro. Ultimamente, muitos veículos de comunicação têm ventilado o nome do jogador ao Santos, porém, nada de concreto aconteceu nos últimos dias.

— Sobre meu futuro, a minha vontade é voltar a fazer uma grande temporada, com gols e assistências. Não tenho definido um lugar, até porque futebol hoje é muito imprevisível onde estaremos amanhã — afirmou.