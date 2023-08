O escudo também surgiu da união entre os dois. O formato permaneceu o desenhado por Basílio Viana Júnior, um dos fundadores do Botafogo Football Club, apenas passando a ter um contorno branco e outro preto. Já a famosa estrela, veio do Club de Regatas Botafogo, que começou a ser utilizada pois, quando os atletas começavam os treinos ainda de madrugada, conseguiam ver o planeta Vênus, também conhecido como Estrela D'Alva, no céu. Por conta disso, também, o Botafogo recebebu o apelido de "clube da Estrela Solitária".