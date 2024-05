Artur Jorge ajeitou o time e pode se classificar com uma rodada de antecedência. (Foto: Vítor Silva / BFR)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/05/2024 - 07:30 • Rio de Janeiro

O Botafogo de Artur Jorge é outro! Após um início complicado, com duas derrotas seguidas, o Glorioso está se recuperando na Conmebol Libertadores e já pode e classificar às oitavas de final na 5ª rodada, na próxima semana. Além disso, com a vitória por 2 a 1 no Estádio Nilton Santos, com gols de Hugo e Júnior Santos, ultrapassou a LDU.

O líder do Grupo D da Libertadores é o Junior Barranquilla, da Colômbia, que também tem 6 pontos, mas ganha no saldo de gols, primeiro critério de desempate utilizado pela Conmebol na competição continental. Dessa forma, o Botafogo saltou para a 2ª colocação.

Júnior Santos comemora seu gol contra a LDU pela Copa Conmebol Libertadores no Estádio Nilton Santos. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Abaixo, Universitario do Peru é o 3º colocado com 5 pontos, e a LDU amarga a última posição com 4 pontos. Esse é um dos grupos mais embolados da competição, aonde o lanterna pode assumir a liderança de uma rodada para a outra.



Mas afinal, o que o Botafogo precisa para se classificar já na quinta-feira (16)? A combinação até que é simples: na terça (14), a LDU recebe o Junior Barranquilla e não pode vencer no Estádio Casablanca, empate ou derrota dos equatorianos já valem para o Glorioso. Ou seja, o Botafogo já entra em campo, em Lima, no Peru, sabendo se consegue ou não atingir as oitavas nesse dia. Contra o Universitario, qualquer vitória, por qualquer placar, dá a classificação ao clube, desde que o resultado de terça seja o necessário.

Para se ter uma ideia, o primeiro duelo entra brasileiros e peruanos, no Nilton Santos, foi o começo da retomada do Botafogo que venceu por 3x1 com dois gols de Eduardo e um de Luiz Henrique. Já o jogo na Colômbia, entre LDU e Junior Barranquilla ficou no 1x1.

