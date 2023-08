O Botafogo tem oficialmente mais uma opção para sua lateral direita. Na tarde desta quarta-feira (9), o clube regularizou a situação de Mateo Ponte no BID da CBF. Com isso, o jovem estará à disposição do técnico Bruno Lage a partir do próximo sábado, às 21h, no Estádio Nilton Santos, pela 19ª rodada do Brasileirão.