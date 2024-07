Luiz Henrique se consolida como protagonista do Botafogo, líder do Brasileirão

Luiz Henrique celebra gol pelo Botafogo diante do Internacional (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 21/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Luiz Henrique vem correspondendo o investimento feito pelo Botafogo para contratá-lo no início do ano. Após um início devagar e atrapalhado por lesão na panturrilha, o atacante se consolidou como protagonista do líder do Brasileirão e vai justificando os R$ 106 milhões pagos pelo Glorioso para tirá-lo do Real Bétis.

Contra o Internacional, o camisa 7 marcou o gol que deu a vitória por 1 a 0 ao Alvinegro no Nilton Santos, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este foi o terceiro gol de LH na competição, já que ele marcou também contra Flamengo e Atlético-MG. Em todos, o atacante foi o responsável por abrir o placar da partida.

Além disso, Luiz Henrique lidera a equipe em participações em gols no Brasileirão. Os três marcados se somam a três assistências em 17 jogos disputados, fazendo dele o principal contribuinte do ataque alvinegro no campeonato. Ademais, LH sofreu 27 faltas, deu 17 dribles e 13 passes decisivos no período.

Com Luiz Henrique, o Botafogo volta a campo na quarta-feira (24) para encarar o São Paulo no Morumbis, pela 19ª rodada do Brasileirão, no encerramento do primeiro turno. O Glorioso briga para confirmar o título simbólico da primeira metade do campeonato pelo segundo ano consecutivo.

