Eduardo é o reforço que o Botafogo precisa para sonhar alto na temporada

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/06/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Além da vitória e da briga pela primeira posição, o torcedor do Botafogo tem mais um motivo para comemorar: Eduardo, autor dos dois gols do Glorioso, voltou a jogar bem.

Um dos líderes do elenco na última temporada, Eduardo sofreu com lesões em 2024 e ainda não havia engrenado na temporada. Agora, conseguiu consolidar uma ótima sequência na temporada.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Após o jogo, Artur Jorge elogiou a atuação do meia.

- A qualidade dele (Eduardo) não se resume ao que fez hoje e aos gols conseguidos. Não podemos falar de um início de temporada abaixo porque é um jogador que esteve lesionado. Infelizmente não pudemos contar com ele em outros jogos. Tem sido assim nessa temporada desde que iniciamos, tentar potencializar quem está disponível. Foi isso que conseguimos fazer. Colocando a dificuldade do adversário e do contexto, temos que valorizar muito a vitória. Os jogadores foram muito valentes, souberam defender quando foi necessário. Mérito para os jogadores pelo que fizeram em campo, a forma que se entregaram. Quando se entregam, é difícil nos baterem - finalizou.

(Foto: Vitor Silva/Botafogo)

A partida

O RB Bragantino começou melhor, aproveitando um erro de organização da defesa e abrindo o placar com Lucas Evangelista. Apertando e igualando o jogo, o Botafogo foi pra cima e, após boa jogada de Tiquinho Soares e Eduardo, empatou a partida. O Glorioso ainda teve a chance de virar, mas Danilo cabeceou para fora.

Na segunda etapa, eles resolveram de novo. Tiquinho e Eduardo tabelaram e o meia, de perna esquerda, virou o placar. No fim, o Botafogo perdeu força ofensiva com as saídas de Luiz Henrique e Eduardo. Com isso, o RB Bragantino pressionou, mas Jhon, marcado por um erro (quase) fatal no primeiro tempo, fez uma defesa espetacular e garantiu o resultado.

Foto: Vitor Silva

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo 2 x 1 RB Bragantino

Brasileirão - 12ª rodada

➡️ Assine o Premiere no Prime Video e aproveite 30 dias grátis!

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 26 de junho de 2024, às 19h

📍 Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

🟨 Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann

🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes e Henrique Neu Ribeiro

📺 VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira

💸RENDA: R$ 497.980,00

⚽Gols: Eduardo (2) e Lucas Evangelista

🟨Cartões amarelos: Lucas Halter e Marçal (Botafogo); Helinho, Pedro Henrique e Lincoln (RB Bragantino)

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos (Marçal) e Cuiabano; Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo (Diego Hernandéz); Luis Henrique (Patrick de Paula) e Tiquinho Soares.

RB BRAGANTINO (Técnico: Pedro Caixinha)

Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Eduardo (Tallison) e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Eric Ramires (Laquintana) e Lucas Evangelista; Eduardo Sasha (Lincoln), Helinho e Mosquera.