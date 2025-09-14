Botafogo tem mudanças em todos os setores para enfrentar o São Paulo; veja escalação

O Botafogo está escalado para enfrentar o São Paulo na tarde deste domingo (14), pela 23ª rodada do Brasileirão. Para o duelo de logo mais, o técnico Davide Ancelotti fez alterações em todos os setores do alvinegro em comparação ao confronto contra o Vasco no meio de semana, pela Copa Do Brasil. Há uma mudança tática na equipe, com um meio-campo com três homens de marcação. A bola rola no Morumbis às 17h30.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Ancelotti não conta com duas peças do ataque usadas durante o jogo contra o rival na quinta-feira, ambas por lesão. Arthur Cabral, com um edema ósseo, foi titular diante do Vasco e sai para a entrada de Chris Ramos, que volta a ser escalado no onze inicial e será a referência na área botafoguense. A outra ausência é o ponta Artur, que saiu do banco no último confronto e só atuou por 16 minutos, quando precisou ser substituído por lesão muscular.

Ancelotti escala Savarino no onze inicial e tira Joaquín Correa, que teve atuação abaixo do esperado na última partida e inicia do banco. Na ponta, Jeffinho segue como titular e volta a ter mais uma chance com o treinador.

continua após a publicidade

O meio-campo mudou a configuração tática. O Botafogo entra em campo com três volantes: Danilo, Newton e Allan. O primeiro já havia atuado diante do Vasco, mas o técnico botafoguense entra na partida com com dois novos nomes no setor.

A linha defensiva teve mais três trocas. Mateo Ponte sai para a entrada de Vitinho, que jogou apenas parte do duelo contra o Vasco após atuar com a Seleção Brasileira um dia antes. Alex Telles também deixa a equipe titular e Marçal volta a ganhar uma chance pela esquerda, enquanto Kaio Pantaleão terá David Ricardo como companheiro de função na zaga.

continua após a publicidade

Com as alterações, o Botafogo de Davide Ancelotti vai a campo com: Neto, Vitinho, Kaio Pantaleão, David Ricardo e Marçal; Danilo, Allan e Newton; Savarino, Jeffinho e Chris Ramos.

Do outro lado, o São Paulo está escalado por Hernán Crespo com: Rafael; Rafael Tolói, Alan Franco e Sabino; Cédric Soares, Alisson, Pablo Maia, Rodriguinho e Enzo Díaz; Dinenno e Rigoni.

Botafogo está escalado para enfrentar o São Paulo. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Confronto direto contra o São Paulo

O jogo de logo mais ganha um peso ainda maior para o Botafogo após a eliminação para o Vasco na Copa do Brasil. O alvinegro agora disputa apenas o Brasileirão e briga para seguir entre os concorrentes do G4. Com a vitória do Mirassol fora de casa contra o Grêmio, a equipe entra em campo na 6ª posição com 35 pontos e 20 partidas. O Bahia, que só joga na noite de segunda-feira contra o Cruzeiro, é o 5º com um ponto e mais e a mesma quantidade de jogos.

O São Paulo está na 7ª posição com 32 pontos e tem dois jogos a menos. Para o Botafogo de Davide Ancelotti, é importante manter a distância de pontos considerável, mesmo com o número de jogos a mais até então.

Na sequência, o alvinegro enfrenta justamente o Mirassol e pode tirar a atual vantagem de três pontos da equipe paulista. O jogo será na quarta-feira (17), no interior de São Paulo, às 19h30.