Botafogo provoca Fluminense ao anunciar a contratação de Matheus Martins; confira

Publicada em 30/07/2024 - 18:41 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo anunciou, nesta terça-feira (30), a contratação do atacante Matheus Martins, revelado pelo Fluminense e que estava no futebol europeu. Em um vídeo de anúncio da contratação, o Glorioso provocou o Tricolor. Agora, Matheus se junta a Luiz Henrique e Marlon Freitas, também revelados pelo Fluminense.

Entenda a provocação

Logo no título do vídeo, o Botafogo escreveu "Vem que tem", uma clara referência a uma popular música da torcida do Fluminense em alusão aos "Moleques de Xerém". No vídeo, Matheus diz para Luiz Henrique, também revelado no Flu, que agora é um "Moleque do Alvinegro".

Botafogo anuncia a contratação de Matheus Martins

Matheus Martins desembarcou no Rio de Janeiro na noite deste domingo (28). O atacante já marcou presença no Espaço Lonier, onde fez os exames e se apresentou ao elenco e comissão técnica.

A estreia de Matheus Martins ainda não poderá ser na partida desta quarta-feira (30) contra o Bahia. O Botafogo entra em campo pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Matheus Martins é revelado pelo Fluminense e foi vendido para a Udinese em 2022. Nos dois últimos anos, o atacante estava no Watford, da Inglaterra, clube que é parceiro da equipe italiana. Por lá, o jogador marcou seis gols e deu duas assistências em 46 jogos.