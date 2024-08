Botafogo lançará novo uniforme em evento nesta sexta-feira

Torcedores aprovaram a camisa preta do Glorioso na última temporada







Publicada em 09/08/2024 - 15:49 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo e a Rebook vão apresentar, na noite desta sexta-feira (9), a nova camisa preta do Glorioso. Com a campanha "Passado, Presente e Futuro" foi anunciada nas redes sociais, e é uma sequência à camisa principal, lançada no dia 30 de abril, com o tema "Viver o Presente".

A relação entre a Reebok e o Botafogo começou em 2022, com a Reebok voltando ao cenário do futebol brasileiro como fornecedora oficial de uniformes do clube, substituindo a Kappa. Esse acordo trouxe um toque nostálgico, já que a marca havia sido ativa no futebol brasileiro nos anos 90. Além dos uniformes, a parceria inclui a criação de produtos exclusivos para os torcedores e ações de marketing para reforçar a presença da marca no esporte e estreitar os laços com os Escolhidos.

A camisa será a quarta apresentada pela marca no Glorioso desde a chegada.