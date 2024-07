Botafogo divulga mudanças e investimentos no CT Lonier

(Foto: Divulgação / Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/07/2024 - 13:28 • Rio de Janeiro

O Botafogo divulgou, em suas redes sociais, os investimentos e mudanças feitas no CT Lonier, localizado em Camorim, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O projeto de modernização do Núcleo de Saúde e Perfomance foi divulgado em junho do ano passado.

- Botafogo e LifeFit investem na modernização do Núcleo de Saúde e Performance no CT Lonier. Com mais de 1.200m², o novo ambiente foi equipado pela parceira e possibilitará a integração entre todas as áreas de performance do Clube, otimizando a rotina dos atletas e elevando o nível de treinamento com a experiência de um ambiente agradável, funcional e altamente equipado. Mais um grande avanço alvinegro! - declarou o Botafogo, em suas redes sociais.

As melhorias no Espaço Lonier vão proporcionar estrutura de última geração para o elenco alvinegro, além de ajudar na perfomance e preparação dos atletas das categorias de base do clube.

As primeiras imagens do local foram divulgadas nas redes sociais do atacante Luiz Henrique, que postou uma foto da nova academia.

Primeiras imagens da academia do Botafogo (Foto: Reprodução)