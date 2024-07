Botafogo deve anunciar lateral-direito nos próximos dias

Vítor Silva/Botafogo







Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 12:11 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo deve anunciar, nos próximos dias, a contratação de um novo lateral-direito. A informação é do jornalista Bernardo Gentile, do Fogão Net. De acordo com o profissional, as negociações com o atleta estão avançadas.

Atualmente, os nomes do lado direito do Botafogo são Damián Suárez, Mateo Ponte e Rafael. Assim que a janela abriu, o Glorioso já anunciou as chegas de Igor Jesus, Allan e Thiago Almada, mas o foco sempre foi o lado direito da defesa.

Um dos nomes ventilados no clube recentemente foi o do lateral Vitinho, de 24 anos, e que atua no Burnley-ING. Na última edição da Premier League, o jogador atuou em 32 dos 38 jogos possíveis dos clarets.

