Botafogo busca varrer polêmicas de Textor para debaixo do tapete com vaga na Libertadores

Botafogo busca calmaria após polêmicas por conta de acusações graves de John Textor sobre o futebol brasileiro (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/03/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Em meio as polêmicas de John Textor com relação as questões envolvendo a arbitragem brasileira, o Botafogo encara o RB Bragantino em busca de uma vaga na fase de grupos da Libertadores. O elenco comandado por Fábio Matias luta para colocar o futebol novamente em evidencia.

➡️ Com R$100, você pode levar R$300 na Lance! Betting se RB Bragantino e Botafogo empatarem

Neste momento, Fábio Matias tem 100% de aproveitamento no comando do Alvinegro com cinco vitórias em cinco partidas. Embora esteja dirigindo a equipe de forma interina, o treinador vem preparando o Glorioso nos últimos dias e contou sobre o período com o time principal no último fim de semana.

- A gente não conseguiu dar treinos. Fizemos muito pré-jogos. Tivemos dois dias de trabalho. Um trabalho bem legal com a equipe principal em que a gente conseguiu desenvolver algumas coisas pensando na quarta-feira. Tivemos a oportunidade de ajustar a equipe para a condição do jogo que vamos enfrentar lá. É um adversário que vem fazendo um bom trabalho há muito tempo. Jogo difícil, mas estamos preparados.

Botafogo conquistou vitória chave sobre RB Bragantino no jogo de ida (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Com o triunfo conquistado no jogo de ida, o Botafogo entra em campo por um empate para avançar à fase de grupos da principal competição continental. No entanto, Fábio Matias também tem a chance de ampliar sua lista de vitórias consecutivas e se aproximar de Luís Castro, que venceu sete duelos seguidos no comando do Alvinegro.

E caso garanta um lugar entre as 32 melhores equipes da América do Sul, o Glorioso pode ver os jogos da Taça Rio como uma forma de preparação para os primeiros compromissos. Além da busca pelo troféu para assegurar uma vaga na próxima edição da Copa do Brasil.

Enquanto John Textor enfrenta a pressão do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e do Palmeiras, o elenco está focado no futebol e busca se afastar das polêmicas. E se livrar de qualquer comparação com 2023 e dos fracassos para se aproximar da Glória Eterna.