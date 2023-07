Gatito Fernández é jogador do Botafogo desde 2017 e é um dos atletas mais identificados com o clube. O paraguaio é o estrangeiro que mais vestiu a camisa do Glorioso, atuando por 194 partidas. Recuperado de lesão, Gatito coloca uma "dor de cabeça positiva" em Bruno Lage, que pode utilizar o paraguaio na Copa Sul-Americana, deixando Lucas Perri como titular no Brasileirão, o que é comum no futebol europeu.