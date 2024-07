Allan é apresentado e se declara ao Botafogo: ‘Sonho realizado’

Allan é apresentado no Botafogo (Foto: DIVULGAÇÃO / LANCE!)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/07/2024 - 17:46 • Rio de Janeiro (RJ)

O volante Allan foi apresentado nesta terça-feira (2), no Estádio Nilton Santos. O jogador é o primeiro reforço anunciado pelo Botafogo na segunda janela de transferências de 2024. Durante a entrevista coletiva, o jogador revelou que não vê a hora de entrar em campo com a camisa do Alvinegro e realizar seu sonho de criança:

- Muito feliz de estar voltando para o Brasil depois de 12 anos. Ser recebido desta forma no Botafogo, um grande clube de que sempre fui torcedor. Sem dúvida, algo que me deixa muito feliz. Pude ver um Botafogo x Bangu pelo Carioca no Maracanã quando tinha 11 ou 12 anos. Não vejo a hora de entrar no Nilton Santos como jogador do Botafogo - disse Allan.

- Fico arrepiado. Passa um filme na cabeça, vendo o Botafogo jogar quando criança com o Maracanã cheio, não vejo a hora de estar em campo e sentir aquilo como jogador. Quando eu estiver em campo e ver o estádio cheio, vai ser uma coisa incrível, algo que sonhei desde criança. Espero que seja uma passagem vitoriosa, de deixar um bom legado e uma boa imagem - completou ele.

Outro ponto destacado na coletiva foi em relação aos boatos que surgiram nas redes sociais nos últimos dias, sobre a possibilidade de Allan romper o contrato com o Botafogo para fechar com o Vasco. O volante tranquilizou a torcida botafoguense:

Allan usará a camisa 28 durante a sua passagem pelo Botafogo (Foto: DIVULGAÇÃO / LANCE!)

- Eu tenho uma amizade muito grande com o Coutinho (jogador acertado com o Vasco), ele é meu padrinho de casamento e eu sou dele. A gente é vizinho e está sempre junto no dia a dia, acho que por isso criaram coisas que não são verdades. Eu não sou muito ativo nas redes sociais, o que vale é o que assinei em janeiro com o Botafogo, um clube que fez de tudo para dar certo. Não aconteceu nada além da nossa amizade e convivência - destacou Allan.

O jogador, revelado pelo Vasco, também defendeu as cores da Udinese, Napoli, Everton e Al-Wahda. Ele disputou 19 jogos e deu três assistências na atual temporada. O jogador foi convocado para a Seleção Brasileira em 10 oportunidades e foi campeão da Copa América em 2019.

Além de Allan, o Botafogo também anunciou Igor Jesus. Thiago Almada será o próximo confirmado.