Diante do Atlético-MG, no entanto, dificilmente o Bahia terá o contra-ataque à disposição com tanta facilidade. Isso porque o Galo também tem no contra-ataque a sua principal arma e não deve ceder tantos espaços ao adversário. Como o Tricolor precisa da vitória de qualquer maneira, a defesa pode ficar mais exposta e um setor do campo que deve despertar a atenção de Rogério Ceni é o espaço entre a defesa e o meio-campo. Dois dos três gols do América na última partida do Brasileirão surgiram deste espaço.