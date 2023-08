VACILO (QUASE) LETAL



Por conta do período ainda precoce da etapa complementar, os dois times ainda estavam em condições de subir suas linhas de marcação e atrapalhar a saída de bola desde o início da criação. Do lado do Furacão, essa atitude se mostrou altamente eficiente quando Arturo Vidal roubou a bola ainda na meia-lua, ajeitou e acertou um petardo, no ângulo esquerdo do goleiro Walter que sequer esboçou reação. Porém, a arbitragem de Arthur Gomes Rabelo foi acionada pela cabine do Árbitro de Vídeo e, após revisão, enxergou um toque de mão do chileno e anulou o tento.