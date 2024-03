O Atlético-MG venceu o Ipatinga por 3 a 0, na última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. Rubens abriu o placar logo cedo para o Galo, e Carlos Eduardo fez o segundo ainda antes do intervalo. Na segunda etapa, Battaglia deixou o dele para dar números final ao jogo e confirmar a liderança do Grupo B. Assista aos melhores momentos.