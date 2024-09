Milito projeta partida de volta contra o Fluminense: ‘Daremos tudo’

(Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 00:35 • Rio de Janeiro (RJ)

Apesar do resultado negativo desta quarta-feira (18) no Maracanã, o técnico Gabriel Milito, do Atlético-MG, disse, na entrevista coletiva, que está confiante para a partida de volta, em Belo Horizonte, daqui a uma semana.

- É Copa Libertadores, quartas de final. Jogamos na casa do último campeão. E tivemos valentia. Em casa, somos fortes. Começamos nesta quarta e daremos tudo para reverter o resultado, buscar a classificação. Faremos o possível e o impossível. Tenho confiança na equipe - afirmou.

O treinador argentino considerou injusto o resultado da partida:

— Saiu tudo conforme o plano de jogo. O único problema foi o resultado adverso. A equipe estava bem posicionada. Era um jogo de duelos. Escapou, e eles conseguiram um gol. A partida do Atlético, hoje, foi muito boa. Por isso, considero injusto o resultado.

Gol de Lima quase no fim deixa Fluminense em vantagem

Foi quase no apagar das luzes. Nesta quarta-feira (18), Fluminense e Atlético-MG se enfrentaram na primeira partida das quartas de final da Copa Libertadores da América. Em jogo equilibrado, Lima, no fim do segundo tempo, definiu o placar de 1 a 0 para o Tricolor carioca no Maracanã.

No primeiro tempo, a partida foi bastante equilibrada. Empurrado pela torcida, o Fluminense teve boas oportunidades, mas não conseguiu a vantagem.

Do outro lado, sob o comando de Hulk, o Galo criava, mas também não foi além disso. Na melhor, o camisa 7 puxou o contra-ataque, passou pela defesa e finalizou. Fábio, bem posicionado, espalmou para escanteio. No fim do primeiro tempo, Arias, em posição de impedimento, quase fez o primeiro do Fluminense.

Na segunda etapa, a história se repetiu. Com o jogo amarrado no meio campo, as equipes pouco conseguiam criar. Do lado do Fluminense, a melhor chance veio com Arias, que recebeu lançamento e bateu por cima. No Galo, Hulk, mais uma vez, quase marcou, mas Fábio salvou novamente.

Foi da batalha na área técnica, entre Milito e Mano Menezes, que saiu o gol da vitória do Fluminense. Após bela jogada, Keno, que entrou no segundo tempo, cruzou e o também substituto Lima cabeceou para marcar o gol da vitória carioca.

O Fluminense tem a vantagem do empate na partida de volta, quarta-feira que vem (25), na Arena MRV, em Belo Horizonte. O Atlético precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às semifinais. Vitória do clube mineiro por um gol de diferença leva a decisão da vaga para a disputa de pênaltis.

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 x 0 ATLÉTICO-MG

JOGO DE IDA - QUARTAS DE FINAL - COPA LIBERTADORES

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 18 de setembro de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã

🟨 Árbitro: Facundo Tello (ARG)

🚩 Assistentes: Juan Bellat (ARG) e Maximiliano Del Yesso(ARG)

🖥️ VAR: Sílvio Trucco(ARG)

🥅 Gol: Lima (aos 42 / 2T)

🟨 Cartões amarelos: Alan Franco (CAM) e Lima (FLU)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva (Antônio Carlos), Thiago Santos e Diogo Barbosa (Marcelo); Facundo Bernal, Martinelli (Keno) e Ganso; Jhon Arias, Kevin Serna (Lima) e Kauã Elias (Cano).

ATLÉTICO-MG: Everson, Fuchs, Alonso, Battaglia e Arana; Vera, Alan Franco e Scarpa (Palacios); Bernard (Igor Gomes), Paulinho e Hulk.