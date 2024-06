Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/06/2024 - 20:52 • Belo Horizonte (MG)

O atacante Hulk ficou na bronca com a arbitragem do empate entre Atlético-MG e Bahia. Após o final da partida, o jogador questionou por que o árbitro Bruno Arleu de Araújo não revisou um possível pênalti para o Galo e acusou que o VAR está mandando no futebol.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— O que não pode é fugir da responsabilidade. Infelizmente, o VAR está mandando no futebol brasileiro — disse.

Hulk, do Atlético-MG, acusou que o VAR está mandando no futebol (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Hulk ainda completou dizendo que, como o lance era interpretativo, o árbitro teria que assumir a responsabilidade de revisá-lo no monitor do VAR.

— Lance interpretativo quem define é o árbitro, quem manda no jogo é o árbitro. O árbitro decide se é mão ou não é, mas ele assume a responsabilidade de ver o lance. Cara, é triste para a gente. Não sei se foi pênalti, mas em lance interpretativo o árbitro tem de assumir a responsabilidade e olhar o VAR. Infelizmente, fica essa indecisão, por isso tem a reclamação no final - concluiu.

Na reta final do segundo tempo, o Atlético-MG de Hulk pressionava o Bahia e teve bola alçada para a grande área. Alan Kardec disputou no alto com Biel, que tocou com o braço na bola. Bruno Arleu não marcou pênalti, e o VAR manteve a decisão de campo.