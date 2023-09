- Quando vamos ter um dia de folga com 2 ou 3 a zero? A gente sempre sofre até o fim. Mas sofre e vence. Se sofrer e vencer, está ótimo. Hoje, se somarmos as chances vivas de gol, tivemos pelos menos três ou quatro. Já estimula a gente para trabalhar mais forte na criatividade. As coisas vão sendo acrescentadas e vamos ganhando confiança - declarou o técnico.