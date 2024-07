De prata da casa a busca pela ‘Lei do Ex’: Paulinho reencontra o Vasco

Paulinho é um dos principais jogadores do Atlético-MG atualmente - Foto: Atlético-MG/Divulgação







Escrito por Lance! • Publicada em 21/07/2024 - 08:00 • Belo Horizonte (MG)

O duelo entre Atlético-MG e Vasco, neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro, marca também o reencontro do atacante Paulinho com seu ex-clube. Até agora, neste retorno ao Brasil, no entanto, o avante não tem tido sorte.

Paulinho surgiu nas categorias de base do Vasco. A propósito, ele chegou ao clube carioca aos 10 anos de idade. O jogador começou a vestir as cores do cruz-maltino em 2010.

Em 2016, afinal, ele conseguiu assinar o primeiro contrato. O vínculo era de três temporadas. Em 2017, Paulinho foi promovido por Milton Mendes ao time principal. E sua estreia no elenco profissional foi aos 16 anos, dois dias antes de fazer 17.

E para quem tinha apenas 16 anos, o jogador entrou na partida aos 47 do segundo tempo e ainda encontrou tempo para dar o passe para o gol de Guilherme Costa marcar o quarto gol na vitória por 4 a 1.

Sofre Atlético-MG

Curiosamente, o primeiro gol como atleta profissional aconteceu 11 dias após sua estreia como profissional. E foi justamente contra o Galo, no Independência. No dia, o Vasco venceu o jogo por 2 a 1, e Paulinho entrou para a história como jogador mais jovem a marcar um gol no Brasileirão.

Com muito sucesso no futebol brasileiro, Paulinho foi vendido ao Bayer Leverkusen por cerca de 20 milhões de euros (R$ 85 milhões na cotação da época).

Todavia, com pouco destaque no futebol alemão, em 2023 o Galo buscou o jogador. Desde então, Paulinho tem sido um dos principais atletas do Atlético-MG. Ao lado de Hulk, é um dos artilheiros do time.

Paulinho é um dos destaques do Galo - Foto: Atlético-MG

Sem vitórias

Com a camisa do Atlético-MG, Paulinho já reencontrou o Vasco em duas oportunidades. Todavia, em 2023, o cruz-maltino não perdeu para o Galo: no primeiro encontro ficou 2 a 1 para o time carioca, em jogo no Mineirão, e o segundo 1 a 0 para o time do Rio de Janeiro.