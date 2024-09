Torcedor do San Lorenzo faz gesto racista em direção a torcedores do Atlético-MG (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 09:22 • Buenos Aires (ARG)

A Conmebol puniu o San Lorenzo por gestos racistas de um torcedor argentino nas arquibancadas do Nuevo Gasómetro, em duelo contra o Atlético-MG, pelas oitavas de final da Libertadores. O clube terá que pagar 420 mil dólares (R$ 2,3 milhões na cotação atual) à entidade pelo ato cometido.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O valor foi elevado em mais de quatro vezes do que normal, devido ao time de Almagro já ser reincidente no tocante a atos de racismo. Em abril deste ano, uma sanção de cerca de 100 mil dólares já havia sido imposta pela confederação após uma mulher de 37 anos discriminar racialmente os torcedores do Palmeiras.

A diretoria do Ciclone já recorreu da decisão da Conmebol, em busca de uma reavaliação do caso para que a multa seja reduzida. O aficionado flagrado cometendo racismo ainda não foi identificado pelos investigadores.

Na ocasião, San Lorenzo e Atlético empataram em 1 a 1, no dia 13 de agosto. Uma semana depois, torcedores do Galo fizeram um mosaico na Arena MRV com a mensagem "não ao racismo", e celebraram ao apito final a vitória pelo placar mínimo, com gol de Rodrigo Battaglia, colocando os mineiros nas quartas de final.