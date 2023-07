O Conselho Deliberativo do Atlético-MG aprovou, nessa quinta-feira (20), o projeto que transforma o clube alvinegro em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Com isso, agora, a Associação passará 75% das ações do Galo aos investidores, em troca de um aporte total de R$ 913 milhões, além do total pagamento de toda a dívida, na casa de R$ 1,8 bilhão.